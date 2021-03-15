Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar
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Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar

15.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:01

- Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar Yalova Makine İhtisas OSB yönetimi, gençlerdeki kötü sanayi algısını yıkmak adına hazırladıkları projeleri anlatmak için sanatçı Ragga Oktay'a bir parça hazırlatarak video klibi yayımladı.

- Gençlere rap şarkısıyla çağrı...

Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar

YALOVA - Yalova Makine İhtisas OSB yönetimi, gençlerdeki kötü sanayi algısını yıkmak adına hazırladıkları projeleri anlatmak için sanatçı Ragga Oktay'a bir parça hazırlatarak video klibi yayımladı.

Organize sanayi bölgesi yönetimi, Y ve Z kuşağının kafasındaki kötü sanayi anlayışını yıkmak adına "Yerli, Yeşil, Yenilikçi" sloganıyla başlattığı proje için bir şarkı hazırlattı. Ragga Oktay, "Yeniden" şarkısını OSB için yeni uyarlamasını yaptı.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetimi Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Yerli, Yeşil, Yenilikçi" adlı şarkıya gençlere ulaşmak istediklerini söyledi. Özdemir, Türk sanayiinin en büyük sıkıntısının insan gücü olduğunu ifade etti. Bir proje geliştirerek bu algıyı değiştirmek istediklerini söyleyen Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürürlüğe aldığı sanayi strateji belgesini misyon edindikleri anlattı.

Yerli, yeşil ve yenilikçi sanayii anlayışıyla bir organize sanayi bölgesi kurduklarını ifade eden Özdemir, yeni nesil sanayinin Y, Z ve alfa kuşağı için daha cazip hale geldiğini söyledi.

OSB gençlere hitap edecek

Özdemir, OSB'nin sosyal, kültürel, teknolojik ve eğitim alt yapısıyla gençlere hitap edeceğini dile getirerek, "Makine Mühendisliği Mekatronik bölümü OSB'nin içinde yer alacak. Yine teknoparkıyla, serbest bölgesiyle, festival alanlarıyla, sanat sokağıyla, bir taraftan kütüphanesiyle, dijital fuar alanıyla, ağaç müzesiyle, Türk sanayi müzesiyle, her şeyiyle bir bütün, kamu, sanayi, üniversite, sosyal- kültürel hayatın iç içe geçtiği yeni yaşam alanından bahsediyoruz. Bu yaşam alanı fikri Y kuşağında, Z kuşağında ve sonraki alfa kuşağında çok karşılık bulacak inancındayız" diye konuştu.

"Yerli, Yeşil, Yenilikçi" sanayiyi gençlere müzikle anlatmak istediklerini belirten Özdemir, bununla ilgili de sanatçı Ragga Oktay ile çalıştıklarını ifade ederek, "Bu klipimizde görülen görseller böyle kopyala yapıştır ya da temenni maiyetinde olsa ne güzel olur niteliğinde şeyler değil. Bunların tamamı özgür mimarı tarafımıza ait kurumumuza ait patentli ve inşa edeceğimiz sosyal, kültürel ve üretim tesislerinin görsellerini içermektedir" dedi.

21 bin istihdam-2 milyar dolar ihracat

Özdemir, Mayıs ayı itibariyle de yaklaşık 60 üretim tesisi ve 20'ye yakın sosyal ve kültürel donatının toplu temel atma törenini gerçekleşeceğini ifade etti.

Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar
Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar
Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar
Gençlere rap şarkısıyla çağrı... Yerli, yeşil, yenilikçi sanayi anlayışını şarkıyla gençlere anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

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