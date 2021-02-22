Gençler Türk Telekom'la 'START' alacak
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Gençler Türk Telekom'la 'START' alacak

22.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:55
Gençler Türk Telekom'la 'START' alacak

Türk Telekom, Genç Yetenek Programı 'START'ın başvuru sayısının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını açıkladı.

Türk Telekom, Genç Yetenek Programı 'START'ın başvuru sayısının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'START' seçilecek genç yeteneklerin, Türk Telekom'da staj yapma ya da tam zamanlı çalışma imkanı bulacağı belirtildi.

Türk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada, 2021 başvuruları sona eren ve 'START Stajım' ve 'START Yeni İşim' olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan başvurularda programa ilgi arttığı belirtilirken, ilanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldiği bildirildi.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Türk Telekom olarak milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin geleceğini Türkiye'nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. 'START' programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Yedi aşamalı sürecimizde, test aşamalarını başarıyla geçen adaylarımızı tercih ettikleri alanda video ve çevrim içi mülakatlarla özel olarak değerlendireceğiz. Proje kampımızda adayların hem telekomünikasyon sektörünü hem de Türk Telekom'u tanımalarına fırsat verecek zengin bir içerik sunacağız. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz" dedi.

UZUN DÖNEM STAJ FIRSATI

Bu yıl tüm adımları tamamlayan ve 'START Proje Kampı' aşamasına gelerek katılım gösteren tüm adayların 'Kamp Başarı Sertifikası' almaya hak kazanacağını belirten Vural, "Proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından 'START Stajım'a kabul edilen 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını başarıyla tamamlayan gençler; stajlarına uzun dönem devam etme şansına da sahip olacaklar. 'START Yeni İşim' modülündeki başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise teknoloji, satış, finans, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar, 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar" diye konuştu.


Gençler Türk Telekom'la 'START' alacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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