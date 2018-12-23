Gençler Milletin Hazinesidir"

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, gençliğin kişinin şahsi, milletin ise topyekun hazinesi olduğunu belirterek, "Gençlere sahip çıkmak, bir milletin geleceği adına önemlidir. Gençlerin dini hayata katılması çok kıymetlidir." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Bakırköy Şenlikköy Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada konuşan Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinden gençlere nasıl davranılması gerektiğine dair örnekler olduğunu belirtti.

"Gençlere sert, haşin davranmayın"

Gençlerle iyi iletişim kurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençlere otoriter bir tavırla, sert, haşin davranmayın. Bağrınıza basın, onları anladığınızı, iletişim kurabildiğinizi hissettirin. Modern iletişim kurallarında en güzel yöntem, göz temasıyla, etkin dinlemeyle iletişim kurmaktır. Önce dinlemesini bilmektir. Çocuğumuzu, eşimizi, etrafımızdaki iletişim kuracağımız insanları, önce dinlemek ondan sonra söylenecek bir söz varsa söylemek gereklidir. Çoğu zaman anlamadan ve dinlemeden verilen cezalar, söylenen sözler daha sonra bize kırgınlık olarak geri dönüyor. Çevremizdeki insanlara onlarla eşit olduğumuzu hissettirerek iletişim kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Gençlerin dini hayata katılması kıymetlidir"

Namazı muhafaza eden, nefsine tabi olmayan ve sorumluluğunun farkında olan bir gençlik yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kendimizle, çocuklarımızla, ümmet ve milletle ilgili yaptığımız her iyilik, mutlaka önümüze çıkacağı gibi her ihmalimizde mutlaka karşımıza çıkacaktır. O yüzden gençlerimizin camiyle, cemaatle, ibadet ve taatla buluşmasını önemsiyoruz. Gençlik, kişinin şahsi, milletin topyekun hazinesidir. Gençlere sahip çıkmak bir milletin geleceği adına önemlidir. Gençlerin dini hayata katılmasının çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Neslin genç olması ve dini değerlerin gençleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirten İstanbul Müftüsü Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dini hayatın gençleşmesi, toplumun gençleşmesi ve gençlerin dini hayata katılabilmesi çok önemli. Varlığımız onların varlığına bağlı. Biz ancak onların ciddiyetiyle ayağa kalkabiliriz. Genç insanların dinamizmi çok önemli. Çünkü onlar serdengeçtidir. Gençler, daha kolay candan ve maldan vazgeçecek, risk alabilecek özelliğe sahiptir. O yüzden gençlere değer vermek, onların cami ve mabetle buluşması bizim sorumluluğumuzdadır. Sabah namazı buluşmalarında gençlerin de camilerde bulunduğu ortamları çoğaltmaya, onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz."

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Bakırköy Müftüsü Selami Aydın, Beylikdüzü Müftüsü Mehmet Muslu ve gençlerin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, tesbihat yapıldı ve dualar edildi.

Program, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA