Gençler "Gece Gezmesi"Yle Alternatif Müziğe Doydu

Vodafone Türkiye'nin gençlik markası FreeZone'un desteğiyle 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Gece Gezmesi" etkinliği, 6 Temmuz'da Kadıköy ve Moda'daki çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.



Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2010'dan bu yana resmi iletişim sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) etkinliklerine desteğini bu yıl da sürdürüyor.



Şirketin gençlik markası FreeZone'un desteğiyle 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Gece Gezmesi" etkinliği, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kadıköy ve Moda'daki çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.



Anadolu Yakası'nda kesintisiz müzik keyfi yaşatan ve İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, alternatif müzik sahnesinin, bağımsız ve güncel müziğin en yeni ve en iyi örnekleri sunuldu.



Bu yıl "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" kapsamında düzenlenen ve festival içinde festival deneyimi yaşatan "Gece Gezmesi" etkinliğinde Gevende, Son Feci Bisiklet, Jakuzi, Kolektif İstanbul, Kamufle Moral Band, Big Beats Big Times, Cem Tuncer Quartet, "Lahza" Cenk Erdoğan & İkiz, Çağıl Kaya Quintet, Akın Sevgör, Eskiz, Grup Ses, Hayvanlar Alemi, Yakaza Ensemble, Help! The Captain Threw Up, Tolerance Break, Özgün Semerci, Meriç Çalışan Quintet, No Land, Kaan Düzarat & Kerem Akdağ ve Ceylan Ertem gibi isimler yer aldı.



All Saints Moda Kilisesi, Club Quartier, Dorock XL, Kadıköy Sahne, KargART, Living Room, Moda Sahnesi ve Zor gibi Kadıköy'ün mekanlarında sahne alan sanatçılar, izleyenlere sabaha dek süren bir müzik şöleni yaşattı.



İKSV tarafından düzenlenen ve 21 Temmuz'a kadar sürecek 24. İstanbul Caz Festivali, cazın duayen isimlerinden yeni keşiflere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 20 farklı mekanında 50'nin üzerinde konserde ağırlayarak İstanbullulara farklı konser deneyimleri yaşatacak.



Festival programına resmi web sitesi caz.iksv.org'un yanı sıra Vodafone'un katkılarıyla yenilenen "İKSV Mobil" uygulamasından da erişilebiliyor.