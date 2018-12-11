Gençler Fidan Dikim Etkinliğinde Buluştu

Malatya Gençlik Federasyonu üyeleri, fidan dikti.

Federasyon Başkanı Ramazan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençler Fidan Dikmede Buluşuyor" etkinliği kapsamında Darende'ye, 44 genç tarafından 444 fidan dikildiğini söyledi.

Amaçlarının gençlerle fidan dikmek olduğunu belirten Yavuz, "O duyguyu yaşamalarını ve yaşatmalarını sağlamak istedik. Etkinliğimize destek veren Malatya Orman işletme Müdürü Yakup Kalaylı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra gençler, ilçedeki Somuncu Baba türbesini ziyaret etti.