Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
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Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden gezintiye çıkan ve kendisini durduran polis ekiplerine turist olduğunu söyleyen gencin, pasaportunun olmadığı ve çift vatandaş olduğu ortaya çıktı. Ekiplere zor anlar yaşatıp, gazetecilere tepki gösteren gence 3 bin 150 lira ceza kesildi. Öfkeli genç babasını arayarak şikayet ettiği gazetecileri de mahkemeye vermekle tehdit etti.

Merkez Osmangazi İlçe Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, bekçi ve polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen bir gencin sokakta yürüdüğü fark ederek yanına gitti. Gence izin belgesini soran ekipler, 'turistim' cevabı ile karşılaştı.

ÇİFTE VATANDAŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekipler isminin Yusuf K. (32) olduğu öğrenilen gençten pasaport istedi. Yusuf K., bir süre direnirken daha sonra pasaportunun olmadığını ve çifte vatandaş olduğunu söyledi.

Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkartan Yusuf K., cep telefonu kamerasıyla polis ve bekçi ekiplerinin görüntülerini almaya çalışti. Ekipleri Yusuf K.'ya engel olurken sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3.150 TL para cezası uyguladı.

Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu

KAMERALARA SALDIRDI

Yusuf K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterirken, kameralarına saldırdı. Ayrıca babasını arayarak gazetecileri şikayet etti. Yusuf K. babasına "Baba bana iftira atıyorlar ve beni gazeteye verecekler. Neden çektikleri anlamıyorum. Hemen buraya gel" dedi.

"SİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Daha sonra gazetecileri tehdit eden ve mahkemeye vereceğini söyleyen Yusuf K. bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
QORJUX GOR: Antalya'da yerleşik yabancıların hepsi turistim diye Konyaaltı sahilinde soran eden yok. Hepsinin evi ikameti senelerdir burada ,
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