"Genç Ticaret Köprüsü" final yaptı

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Genç Ticaret Köprüsü Ülke Sunum Yarışması" sona erdi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Genç Ticaret Köprüsü Ülke Sunum Yarışması" sona erdi.

Genç MÜSİAD, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD Sakarya tarafından yürütülen yarışmanın final programı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Konuşmaların ve proje tanıtım videosunun ardından Moğolistanlı Nyamjargal Zenkhbayar, Hindistanlı Mohammad Rafay, Bosna Hersekli Harun Suljagic, Arnavutluklu Alican Ulaj ve Kazakistanlı Rauan Khoze-Diassov final sunumlarını gerçekleştirdi.

Uluslararası öğrencilerin ülkeleri ve Türkiye ile olan ticaret fırsatlarına dair bilgi, birikim ve projelerini paylaştığı final programının kazananı Moğolistanlı Zenkhbayar oldu. Rafay ikinciliği, Suljagic üçüncülüğü, Ulaj dördüncülüğü, Khoze-Diasso ise beşinciliği elde etti.

Programda projeye katkı sağlayan akademisyen ve iş adamlarına plaket takdimi yapılırken, elemelerde yarı finale kalan 13 öğrenciye de hediyeler verildi.

Program, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl, Genç MÜSİAD Sakarya Başkanı Enes Boz, UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Genel Merkez Diplomatik İlişkiler Başkanı Zeki Güvercin, SİMDER Başkanı Yahya Bakır, iş insanları ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz