"Genç Ticaret Köprüsü" final yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Genç Ticaret Köprüsü" final yaptı

'Genç Ticaret Köprüsü' final yaptı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Genç Ticaret Köprüsü Ülke Sunum Yarışması" sona erdi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Genç Ticaret Köprüsü Ülke Sunum Yarışması" sona erdi.

Genç MÜSİAD, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD Sakarya tarafından yürütülen yarışmanın final programı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Konuşmaların ve proje tanıtım videosunun ardından Moğolistanlı Nyamjargal Zenkhbayar, Hindistanlı Mohammad Rafay, Bosna Hersekli Harun Suljagic, Arnavutluklu Alican Ulaj ve Kazakistanlı Rauan Khoze-Diassov final sunumlarını gerçekleştirdi.

Uluslararası öğrencilerin ülkeleri ve Türkiye ile olan ticaret fırsatlarına dair bilgi, birikim ve projelerini paylaştığı final programının kazananı Moğolistanlı Zenkhbayar oldu. Rafay ikinciliği, Suljagic üçüncülüğü, Ulaj dördüncülüğü, Khoze-Diasso ise beşinciliği elde etti.

Programda projeye katkı sağlayan akademisyen ve iş adamlarına plaket takdimi yapılırken, elemelerde yarı finale kalan 13 öğrenciye de hediyeler verildi.

Program, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl, Genç MÜSİAD Sakarya Başkanı Enes Boz, UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Genel Merkez Diplomatik İlişkiler Başkanı Zeki Güvercin, SİMDER Başkanı Yahya Bakır, iş insanları ve uluslararası öğrenciler katıldı.

'Genç Ticaret Köprüsü' final yaptı
'Genç Ticaret Köprüsü' final yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Kartal Tibet Civan Canova Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Genç Ticaret Köprüsü" final yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:39:40. #1.14#

title