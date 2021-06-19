'Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması' sona erdi

Bilecik'te İmam Hatip Lisesi Okulları arasında düzenlenen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması' sona ererken, il finalinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Bilecik'te İmam Hatip Lisesi Okulları arasında düzenlenen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması' sona ererken, il finalinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü makamında gerçekleştirilen ödül törenine, İl Müftüsü Ali Erhun, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, iki kurumun müdür yardımcıları, yarışmaya katılan İmam Hatip Lisesi Okul müdürleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giden öğrencilere İl Müftüsü Ali Erhun ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından başarı belgeleri verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı