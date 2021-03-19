Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
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Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem

19.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:08
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki rolüyle ünlenen genç oyuncu Korcan Kol, bir dergiye verdiği röportajda "Rujlu kadınları öpmem" diyerek nasıl kadınlardan hoşlandığını anlattı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emin karakterini oynayan ve sempatik tavırları ve imajı kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Korcan Kol, Moodboard dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI RUJ SÜREN KADIN İLGİMİ ÇEKMEZ"

Nasıl kadınlardan hoşlandığından bahseden 20 yaşındaki Korcan Kol, "Ruhu da görüntüsü de doğal olmalı. Makyaj yapmayan kadınları daha çekici buluyorum. Özellikle kırmızı ruj sürmüş bir kadın kolay kolay dikkatimi çekmez. Rujlu bir kadını öpmem. Kendimi rujla öpüşmüş gibi hissederim.

"OYUNCU OLMADAN ÖNCE KAĞIT TOPLADIM"

Daha önce de Beman dergisine açıklama yapan Korcan Kol, oyuncu olmak için verdiği mücadeleleri şu sözlerle anlatmıştı: "Çeşitli otellerde aşçı olarak çalıştım. 13 yaşımdan bu yana sürekli oyunculuk için çok çabaladım. Oyuncu olmayı o kadar çok istiyordum ki bazen kazandığım para kurs için yeterli olmuyordu. Kurslara paramın yetmesi için şapkamı takıp sokakta kağıt topladım. Gece kulüplerinde garsonluk yaptım. Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil."

Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem
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