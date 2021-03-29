Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
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Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı

BKM, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun Lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalığı iki hafta önce öğrenen Güloğlu'nun Ankara'daki bir hastanede tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu'ndan hayranlarını üzen kötü bir haber geldi. Henüz 24 yaşında olan Güloğlu, lens kanserine yakalandı.

"TEDAVİ SÜRECİ HIZLA BAŞLAMIŞ"

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu'nun tedavi için Ankara'da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyuncu hakkında BKM Mutfak'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı

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Damla Çelikli
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