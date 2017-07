Genç Nesiller Yün Yorganları Tercih Etmiyor

Geçtiğimiz yıllarda evlerin vazgeçilmezlerinden olan el yapımı ipek ve yün yorganlar hazır yorganların yaygınlaşmasıyla eski yaygınlığını kaybetti.



Aydın'ın Germencik ilçesinde yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden Muzaffer Demir, büyük emeklerle üretilen el yapımı yorganların hazır yorganlara göre pek çok avantajı olmasına rağmen genç nesillerin tercih etmediğini söyledi.



Binlerce ilmik atılarak, kendine has işlemeleriyle dikilen el yapımı yorganlar, bugünlerde eski popülerliğini kaybetmiş durumda. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla her eve giren hazır yorganlar el yapımı yorganların yerini aldı. 51 yıldır Aydın'ın Germencik ilçesinde yorgan diken Muzaffer Demir, el yapımı pamuk ve yün yorganların yeni nesil tarafından pek rağbet görmediğini söyledi. Çıraklık dönemiyle birlikte 51 yıldan bu yana yorgancılıkla uğraştığını kaydeden Demir, el yapımı yorganların hem sağlık açısından hem de estetik görünümüyle hazır yorganlardan daha güzel olduğunu kaydetti.



Vatandaşları sağlık için doğal olan üretimleri kullanmları yönünde uyaran Yorgancı Ustası Muzaffer Demir, "Önceden Germencik'te 14 tane yorgancı vardı. Artık iki yorgancı kaldı. Artık eskisi gibi yorgan işi olmuyor. Çünkü artık vatandaş hazır üretime alıştı. Slikon yastık ve yorganlar insanlara cazip geliyor ancak hiçbiri sağlıklı değil. Vatandaş artık sağlığına değil parasına göre hareket edip hazır ürünleri tercih ediyor. Çünkü üretilen ürünlerin ham maddesi petroldür. İnsanlar sıcak, yumuşak ve yıkıma özelliğine sahip olduğu için hazırı tercih ediyor. Ayrıca önceden düğünler kışın olurdu ve bu da bizim işlerin yoğun olmasına neden olurdu. Şimdi ise böyle bir durum söz konusu değil ve değişkenlik gösteriyor. İşlerimiz yaz ağırlıklı yoğun oluyor" dedi.



Eğitim sisteminden kaynaklı olarak çırak yetişmemesine de sitem eden Demir, "8 yıllık eğitim bittikten sonra küçük esnaf bitti. Bitmeye yüz tutan meslekler grubunda yer alıyor. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Bugün için birisi bu mesleğe yeni başlayıp yapmaya kalkışsa aç kalır. Yorgancılık mesleği çok güzel meslek. Bu meslek sayesinde karnımız doydu ve mesleğime karşı da hiçbir zaman nankör olmadım. Yorgancılık bizden sonraki nesilde aranan bir meslek olacak ama o zaman da bulamayacaklar. Çünkü yetişen nesil yok" diye konuştu.



Yorganı iyi işlemek gerektiğini aksi takdirde müşteriye yapılan yorganı beğendirmenin zor olduğunu dile getiren Demir, "Birçok yorgan deseni var. Desenlerin yarısından fazlası ezberimizde. Model kitaplarımız var. Kolay olan modeller kadar zor olan modeller de var. Hazırlanmış model katalogları var. Bazı modeller kolay dikilirken bazı modellerin dikimi ve işçiliği zor. Ağır olan modeller yorgancılar tarafından pek tercih edilmez çünkü emeğinin karşılığını alamaz. Basit bir yorgan 4-5 saatte biter ama yapımı zor yorganlar 3-4 gün sürer. Yorgan dikiminde yorgan değneği, metre, hallaç makinesi, dikiş makinesi, iğne iplik, yorgancı yüzüğü gibi malzemelere ihtiyaç duyuluyor" şeklinde konuştu.



"Nakış nakış işleniyor"



Yorganın yapımından da bahseden Demir, "İlk etapta kumaşı ölçülerinde kesip makine ile etrafı dikiliyor. Hallaç makinesinde pamuk kabartıldıktan sonra pamuğu yerleştiriyoruz. Yorgan dağılmasın diye üzerinden teyelleme işlemi yapılıyor. Yorganın kenarları dikildikten sonra özellikle motif yapmak için tebeşirle çizme işlemi yapılıyor. Daha sonra seçilen modele göre de yorgan nakış nakış işleniyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN