Genç MÜSİAD heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Kayseri Şube Başkanı Kadir Andaç ve şube heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Genç MÜSİAD üyeleri ile buluşan Büyükkılıç, konuklarına, kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Büyükkılıç, "Bakıyorum şöyle hepiniz eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde, sosyal yönünüzü de böylelikle geliştirmiş olacaksınız. Ama hergün üzerine bir tık daha koyacak şekilde de gayretin içerisinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Akbal ise Büyükkılıç'a teşekkür ederek, yaptıkları faaliyetler ve dernek hakkında bilgi verdi.