GENÇ MUHAFIZLAR HAFIZLIK YARIŞMASI İL FİNALİ YAPILDI

Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Erkekler İl finali, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Tirebolu Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camiinde düzenlendi.

Yarışmanın finalinde il genelindeki imam hatip liselerinde öğrenim gören erkek öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu'nun da izleyenler arasında yer aldığı programda hafız öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, il, ilçe ve okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve diğer davetliler tarafından ilgi ve huşü içerisinde dinlendi.

Müdürümüz Tosunoğlu yarışma ile ilgili değerlendirmesinde; Öğrencilerimizin sergilediği Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin manevi duygularımızı kabarttığını vurgulayarak, geleceğin imam-hatip ve hafızları olma yolunda hepsine başarılar diledi. Müdürümüz kaybedenin olmadığı bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederken, organizasyonda emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlerimize de teşekkür etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere belgeleri Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu ve davetliler tarafından takdim edildi.

Yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu;

-Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış İsmail Tatlı İl Birincisi,

-Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Aydın İl İkincisi,

-Tirebolu Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Bayram İl Üçüncüsü oldu.

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