- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
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- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan' tam kapanma' kurallarını ihlal ederek, ticari taksiyle izin belgesiz seyahat eden genç kız ceza yemekten kurtulamadı.

- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu

ANTALYA - Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan' tam kapanma' kurallarını ihlal ederek, ticari taksiyle izin belgesiz seyahat eden genç kız ceza yemekten kurtulamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' döneminde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında, seyir halindeki tüm araçların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler sıcak havaya rağmen tüm araçları tek tek durdurup, izin belgeleri ve kimlik kontrolü yaptı. Polis, yolcusu bulunan ticari taksileri de denetledi. Kültür Mahallesi'nden gelen bir taksideki yolcuya polis, izin belgesi olup olmadığını sordu.

İzin belgesi olmayan M.U, eczaneye gittiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis genç kıza, "Meltem'de nöbetçi eczane var, bu tarafa nereye gidiyorsunuz" diye sordu.

İzin belgesi olmayan genç kıza 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. M.U'nun ise ekiplerine ve yediği ceza karşısında hiç konuşmadığı gözlemlendi.

Polis sıraya girmeden kontrol noktasından geçmeye çalışan bir kuryeye ise, "Ne yapmaya çalışıyorsunuz, o kadar insan bekliyor burada. Ne ayrıcalığın var senin" diye tepki gösterdi.

- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu
- Genç kızın ticari taksiyle izin belgesiz yolculuğu pahalıya mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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