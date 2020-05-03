Genç Kızılay üyeleri Kızılcahamam'da 1500 bazlama dağıttı

Türk Kızılayı Kızılcahamam Şubesi, ramazan ayında da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılayı Kızılcahamam Şubesi, ramazan ayında da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Genç Kızılay Kızılcahamam Başkanı Yaşar Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kızılcahamam Şube Başkanı Yılmaz Özbek, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleri ve gönüllülerle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Genç Kızılay üyelerince ramazanın ilk gününden beri sahada olduklarını, 3 günlük sokağa çıkma yasağında 1500 bazlama dağıttıklarını ifade etti.

Kaynak: AA