Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
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Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uygulama üzerinden ikinci el eşyasını satan genç kıza uygunsuz mesaj atarak taciz eden şahsın yakalanarak yumruklarla darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uygulama üzerinden ikinci el eşyasını satan genç kıza uygunsuz mesaj atarak taciz eden şahsın yakalanarak yumruklarla darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, uygulama üzerinden beyaz eşyasını satan üniversiteli genç kız ile ürünle ilgili fiyat konusunda pazarlık eden şahıs, daha sonra genç kıza ahlaksız teklifte bulunarak taciz mesajı attı. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran kız durumu erkek arkadaşına söyledi. İlçe merkezinde genç kızla bulaşacağını sanan şahıs, yanına gelen 3 kişiyi görünce bir anda kaçmaya başladı. 3 kişi peşinden koştuğu kişiyi yakaladıktan sonra aralarına alıp yumruklarıyla darp etti. Sapık bu diyerek bağıran gençlerin yumruk ve tekmeleri ile neye uğradığını şaşıran ve isminin R.Z.A. olduğu şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler
Taciz iddiası sonrası şahsı böyle darp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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