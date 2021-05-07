Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma

Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı S.K'nın 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Malatya'nın Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı S.K'nın 16 yaşındaki bir kızı istismar ettiği iddiası üzerine açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI REFERANS OLMUŞ

Bir televizyon programında ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, iddiaların takipçisi olacaklarını belirterek, CHP'nin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğunu istismar haberleri ile kahrolduklarını belirten Koca, "Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen, ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da yaptığı açıklamada, Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi ile birlikte bu iddiaların aydınlatılıncaya kadar parti üyeliği dahil tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı