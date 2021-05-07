Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma

Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı S.K'nın 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Malatya'nın Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı S.K'nın 16 yaşındaki bir kızı istismar ettiği iddiası üzerine açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI REFERANS OLMUŞ

Bir televizyon programında ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, iddiaların takipçisi olacaklarını belirterek, CHP'nin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğunu istismar haberleri ile kahrolduklarını belirten Koca, "Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen, ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da yaptığı açıklamada, Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi ile birlikte bu iddiaların aydınlatılıncaya kadar parti üyeliği dahil tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Oldukça nadir görülen semender, site bahçesinde bulundu
Oldukça nadir görülen semender, site bahçesinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:22:14. #1.15#

title