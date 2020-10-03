Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı
03.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:38
Antalya'da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.
KORKUDAN KAÇACAK YER ARADILAR
Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızlardan biri duvardan atlayıp kaçarken diğer hırsız apartman arkasına kaçtı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı