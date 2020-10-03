Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı
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Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı

03.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:38

Antalya'da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.

KORKUDAN KAÇACAK YER ARADILAR

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızlardan biri duvardan atlayıp kaçarken diğer hırsız apartman arkasına kaçtı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı
Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı
Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı
Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı
Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
SENER4EVER: Sükür bisey olmamis kiza bisey derken balkondan atlama hirsiz zarar vermesi degil. Hani hirsizin hicmi sucu yok misali kiz sansli imis hapise felan atmamis devlet.
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YAMYAM: Hırsız çocuk... Ondan korkup kaçıyor. Gücü yetse kaçmaz...
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YUNUS: helal be yerli süperkahraman
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 16:32:20. #1.14#
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