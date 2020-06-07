Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
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Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın

Hira Elbasan adındaki genç bir kız, annesinin babası tarafından darp edildikten sonraki görüntülerini paylaştı. Babasının tutuklanmasını isteyen genç kız, "Sırf annem boşanmak istediği için bugün ölümden döndü. Bu korkuyla yaşamaktan yoruldum" dedi.

Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
07.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:59

Hira Elbasan adındaki genç kız, sosyal medyadan babasının annesini dövdüğünü söyleyip babasının tutuklanmasını istedi. Genç kız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkililere çağrıda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

Genç kız, "Sırf annem boşanmak istediği için bugün ölümden döndü. Lütfen gerekli yerlere ulaşsın artık. Bu korkuyla yaşamaktan yoruldum" ifadelerini kullanarak görüntüyü paylaştı.

Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın

"TEK BAŞIMAYIM, HİÇ KİMSEM YOK"

Genç kız, bu paylaşımın ardından bir kadın sayfasına da ulaştı. H.B, sayfaya gönderdiği mesajda şöyle dedi:

"Merhaba. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Bizim halimizden bir tek siz anlıyorsunuz. Bir hafta önce erkek arkadaşımla beni bugün de annemi darp etti. Bunu yapan kişi Erol Elbasan babam maalesef. Biz üç kadın yaşıyoruz. Annem, kardeşim ve ben. Ne kadar polise de gitsek tutuklama sorgu herhangi bir şey olmuyor. Evimizin önünde cirit atıyor. Polis 'Biz bir şey yapamayız' diyor.

Allah rızası için paylaşırsanız belki tutuklanması hızlı olur. N'olursunuz sesimi duyun. Annem için korkuyorum. Ayaklarımızın üstünde durmaya çalışıyoruz. Anneme 'Seni öldüreceğim' diye tehditlerde bulunuyor.

N'olursunuz siz de destek olun tek başımayım, hiç kimsem yok."

Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Hira Elbasan ve ailesine ulaşılmak üzere çalışma başlatıldı. Bakanlığa bağlı meslek elemanları Elbasan ailesine ulaşıp görüşme sağlayacak.

Ailenin yararlanabileceği sosyal hizmet modelleri belirlenecek.

Bakanlık kaynakları hukuksal sürecin de takipçisi olacaklarını ifade etti.

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