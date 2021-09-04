Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı

İngiltere'de bir kadının yaptıkları büyük tepki çekti. Kendi çocuklarına işkence uyguladığını kabul eden kadın, kendisinden 13 yaş küçük çocukla girdiği cinsel ilişkiyi, kayıt altına aldığını da itiraf etti.

İngiltere, 25'li yaşlardaki annenin çocuklarına yaptıklarını konuşuyor. Ruhsal sağlığının iyi olmadığı belirtilen kadının çocuklarına yönelik işkencesi, polisin takibi sonucu ortaya çıktı. Polis ekipleri, uzun çalışmalar sonucunda genç kadını gözaltına aldı.

YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz kadın, çocuklarına yaptıklarını da polis sorgusunda itiraf etti. Buna göre, çocuklarına istismarda bulunan kadın, onların meyve sularına idrarını yaptığını ifade etti.

Genç kadının yargılandığı dava önümüzdeki günlerde devam edecek

FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Kadının, çocuklarının fotoğraflarını da başkalarına servis ettiği ortaya çıktı. Hapishanedeki bir pedofili suçlusuyla mesajlaşmaları ortaya çıkan kadın, çocuklarının fotoğraflarını adama gönderdi.

13 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLA İLİŞKİYE GİRDİ

Kadının yaptıkları bunlarla da kalmadı. İngiliz kadın, 13 yaşından küçük bir çocukla da cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti. Çocukla ilişkiye girdiği anları da kayıt altına alan kadın, bu görüntüleri servis etmekten de yargılanacak.