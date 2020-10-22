Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler

22.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:35

Şanlıurfa'da genç kadının oğlu ile birlikte komşuları tarafından darp edildiği anlar kameraya yansıdı. Suçluların cezalandırılmasını isteyen talihsiz kadın, "Bir tanesi boğazımı sıktı, diğeri de bıçağı getirdi, al bu bıçağı öldürün bunu, dedi. Böyle bir vicdansızlık görmedim" şeklinde konuştu.

Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde yaşanan olayda aynı binada yaşayan Rukiye Çapar ile komşusu E.K. arasında iddiaya göre bina önüne çöp atılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası E.K. ile yanındaki akrabaları Çapar'ı bina önüne çağırdı. Bu sırada dışarı çıkan Çapar, dışardaki grup tarafından darp edildi.

KUCAĞINDA ÇOCUĞU VARDI

Kucağındaki oğlu A.M.Ç. ile birlikte darp edilen genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından güvenlik kamerası kayıtları ile darp raporunu polise vererek komşusundan şikayetçi oldu.

Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Hem oğlunun hem de kendisinin darp edildiğini belirten Çapar, kendilerini darp eden komşularının cezalandırılmasını istedi. Yaşanan olay saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.

Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler

"BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Rukiye Çapar, kendisini darp eden komşuları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, suçluların cezalandırılmasını istedi. Çapar, "7 kişiydiler, beni aralarına alıp darp ettiler. Tekme, tokat ve taşlarla darp edip ölüme terk ettiler. Komşularıma da bırakın içeri alıp öldüreceğiz, demişler. Bir tanesi boğazımı sıktı, diğeri de bıçağı getirdi, al bu bıçağı öldürün bunu, dedi. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Hastaneye gittim. Darp raporlarıyla birlikte suç savcılığa suç duyurunda bulundum. Bana ve oğluma bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

İlgili Haberler

Otoyolda abi kardeşi darp ettiler
Otoyolda abi kardeşi darp ettiler
15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranıyor
15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranıyor
Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı
Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı
Haber Yorumları (15)
URFALI: Urfalıyım . Malesef bizim Urfa medeniyetten bir gram nasibini almamıştır. Komşuluk hakkı denilen şey zaten yok. Urfada ne kadar zalim olursan o kadar çok sevilirsin. Bizlere boşuna o kadar peygamber gönderilmemiş demekki
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAYDAR: yer urfa sorun yok. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TÜRK: tımarhane
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Yücel İldiz Eddie Newton
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 15:22:08. #1.15#
title