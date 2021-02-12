Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı

İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı

Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı

Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı

Kazadan sonra magandalar araca binip ters istikametten kaçtı

Magandaların peşinden koşan kadın telefonla polisi aradı

İSTANBUL - Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın magandaların peşinden koşarken bir yandan da telefonla polisi aradı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonet seyreden genç bir sürücü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Genç kadın güpegündüz dehşeti yaşadı

Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamette doğru kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünün yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR