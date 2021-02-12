Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı

12.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:42

Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada.

Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı

Kazadan sonra magandalar araca binip ters istikametten kaçtı

Magandaların peşinden koşan kadın telefonla polisi aradı

İSTANBUL - Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın magandaların peşinden koşarken bir yandan da telefonla polisi aradı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonet seyreden genç bir sürücü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Genç kadın güpegündüz dehşeti yaşadı

Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamette doğru kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünün yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı
Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı
Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı
Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada...Kamyonetle makas atan magandalar kadın sürücünün aracına böyle çarptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:05:41. #1.15#
title