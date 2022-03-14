Genç kadının cinsel ilişki sırasında öldürdüğü genç hakkındaki itirafı dünyayı şaşkına uğrattı: Süleymani'nin intikamını aldım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kadının cinsel ilişki sırasında öldürdüğü genç hakkındaki itirafı dünyayı şaşkına uğrattı: Süleymani'nin intikamını aldım

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Genç kadının cinsel ilişki sırasında öldürdüğü genç hakkındaki itirafı dünyayı şaşkına uğrattı: Süleymani'nin intikamını aldım

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Iran asıllı Nika Nikoubin, internet üzerinden tanıştığı ABD'li kişiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada adamı boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından açıklama yapan polis ekipleri, Nika'nın otel görevlilerine 'Kasım Süleymani'nin intikamını aldım' dediğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkede ikamet eden 21 yaşındaki Iran asıllı Nika Nikoubin, internet üzerinden tanıştığı bir gençle cinsel ilişkiye girmek için anlaştı.

İLİŞKİ SIRASINDA BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Nika, cinsel ilişkiye girdikleri sırada fantezi yapma bahanesiyle lambaları kapatıp, gencin ağzına bez tıkadı. Ardından ise yanında getirdiği bıçakla genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde tüm yatağı kan içerisinde buldu.

Genç kadının cinsel ilişki sırasında öldürdüğü genç hakkındaki itirafı dünyayı şaşkına uğrattı: Süleymani'nin intikamını aldım

"SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALDIM"

Bir otelin 14. katında meydana geldiği belirtilen olaydan sonra resepsiyona inen Nika'nın, görevlilere "Onu öldürerek Kasım Süleymani'nin intikamını aldım" dediği belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Genç kadının cinsel ilişki sırasında öldürdüğü genç hakkındaki itirafı dünyayı şaşkına uğrattı: Süleymani'nin intikamını aldım

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kasım Süleymani, Cinsel İlişki, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title