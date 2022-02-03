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Genç Girişimciler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç Girişimciler bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.

TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Başkanı Ahmet Serdar Erdem'in başkanlığında Düzce Mutfak Sanatları Merkezinde toplanarak Şubat Ayı olağan toplantısını gerçekleştirdiler.

TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem ve İcra Kurulu Üyeleri ile gerçekleşen toplantıda Ocak Ayı boyunca düzenlenen ve katılım sağladıkları etkinlikler özetlenirken, Şubat Ayı içerisinde düzenlenecek olan ve katılım sağlayacağı organizasyonlar belirlendi ve gerekli görev dağılımları yapıldı. - DÜZCE

Genç Girişimciler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ahmet Serdar Erdem, Ticaret, Düzce, Yerel, Haber

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