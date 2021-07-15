Genç girişimci Serkan Tanyildizi, hedeflerini anlattı: Sosyal medyada daha etkin olacağız

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç girişimci Serkan Tanyildizi, amaçlarının sosyal medyadaki güçlerini artırarak kadın ve doğa mücadelesi başta olmak üzere hak temelli projelere destek vermek olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformlarının gelişmesiyle birlikte, sosyal medyada yapılan kampanyaların etkinliği de arttı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç girişimci Serkan Tanyildizi, hedeflerinin hak temelli bir yaklaşımla kadın, doğa, hayvan hakları gibi konularda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

DOĞA KATLİAMLARI SON BULMALI

Amaçları hakkında bilgi veren Tanyildiz, "Yaptığımız ilgi çekici paylaşımlar sosyal medya algoritmaları sayesinde daha çok ilgi çekici hale geliyor. Beğenen kişi, potansiyel beğeni miktarını arttırıyor; düşüncemizi ve insanlara anlatmak istediklerimizi bu sayede daha iyi anlatıyoruz. Amacımız kadına şiddetin, ırkçılığın ve doğa katliamlarının son bulması" dedi.

AYNI ZAMANDA MÜZİKLE DE UĞRAŞIYOR

Serkan Tanyildizi kurucusu olduğu ve her sene Anadolu'da eğitim gören ilk okul çocuklarına yaptığı Bir Bot Bir Mont kampanyasıyla da tanınıyor. Müziği hayatında ikinci planda tuttuğunu söyleyen Serkan Tanyildizi'nin "Free" isimli bir albümü bulunuyor.

"PES ETMEDEN YOLA DEVAM"

Tanyildizi, "Başarı için basamakları emin adımlarla çıkıyorum, aşağıya yuvarlanmak yıkıcı olur bunun farkındayım ancak buraya beni seven ve destekleyen takipçilerim sayesinde geldim. Pes etmeden yoluma devam edeceğim" dedi.