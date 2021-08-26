GENÇ DOSTU ŞEHİRLER KONGRE VE SERGİSİ
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GENÇ DOSTU ŞEHİRLER KONGRE VE SERGİSİ

GENÇ DOSTU ŞEHİRLER KONGRE VE SERGİSİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TBB Başkanı Fatma Şahin' in açılış konuşmacısı olarak yer aldığı sergiye Milli Eğitim Bakan yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz Bakan, Dışişleri Bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm BakanYardımcısı Özgül Özkan YAVUZ ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yerel Yönetim Bakan Yardımcısı Zoran Dımıteovsk katılım sağladılar.

Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim meslek okullarında eğitim gören öğrencilerimiz meslek edinme atölyelerinde yaptıkları ürünleri; BİLSEM öğrencilerimiz ise projelerini, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm katılımcılara sunma ve canlı performanslarını sergileme fırsatı buldular.

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül' ün beraberinde Daire Başkanlarımız Cemal Özdemir ve Oktay Kılıç' la beraber stantları gezerek öğrencilerimizle etkinlikleri yaptıkları esnada sohbet etme imkanı buldukları sergide Tübitak Bilim Olimpiyatları Milli Takımında yer alarak 76 Ülkeden 304 öğrencinin yarıştığı 32. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Argem öğrencimiz Tolga Atılır da projesini sunma imkanı buldu. Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödüllerinin takdim edildiği kongre ve sergi, panellerin tamamlanmasıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre

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