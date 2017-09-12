Genç Çiftçiler" Kivi İçin Geri Döndü

YUNUS OZAN SÖYLER - İSMAİL ERSAN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanmaya hak kazanan 9 genç, Yalova'da kivi bahçeleri kuruyor.



Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl içinde Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran 9 genç, 30'ar bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.



İş umuduyla ayrıldıkları köylerine geri dönen gençler, Türkiye'nin en kaliteli kivi üretiminin yapıldığı Çınarcık'a bağlı Kocadere köyünde kuracakları tarım tesislerinde üretim yapacak.



Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalova'nın Türkiye'de kivi üretimi konusunda önde gelen yerlerden olduğunu söyledi.



55 proje, 1 milyon 650 bin liralık katma değer



İki yıldır uygulanan tarım projeleriyle ilçede önemli mesafeler alındığını dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:



"Çınarcık, iki yılda 'Genç Çiftçi Projesi'nden 55 projeyle istifade etti. Türkiye ortalamasına bakıldığında çok iyi bir rakam. Bu 55 projeden 1 milyon 650 bin lira katma değer kazandırıldı. Gençlerin büyük şehirlere iş bulmak için göç ettiği durumlar yerine Genç Çiftçi Projesi'yle ilçemize geri dönüşler başladı. Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gerek ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızın ciddi gayreti ve köylülerimizin de bilinçlenmesiyle beraber bu noktada önemli mesafeler alındı."



Kivide 2 bin tonluk rekolte



Çiftçi, ilçedeki kivi rekoltesinin 2 bin ton civarında olduğunu belirterek, bu rakamı artırmayı istediklerini söyledi.



Özellikle Şenköy ve Kocadere bölgesinin, iklimi ve toprağı itibarıyla Türkiye'de kivi üretimi bakımından en verimli alanlardan olduğunu dile getiren Çiftçi, "Bu alana ağırlık vereceğiz. Genç Çiftçi Projesi bu noktada önemli bir destek sağladı." dedi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar da "durmak yok, üretime devam" diyen çiftçilerin, gençlerin yanında olduklarını belirtti.



Parıldar, Yalova genelinde geçen yıl 119, bu yıl da 121 gencin projeden faydalandığını ifade ederek, gençlerin köylerine dönüşünün ve üretim katkısının sağlandığını söyledi.



Genç Çiftçi Projesi'nin köylere dönüşü hızlandırdığını vurgulayan Parıldar, "Genç Çiftçi Projesi'yle gerek büyük şehirlere göçmüş ancak aradığını bulamamış, geçimini istediği gibi sağlayamayan gençlerimizin köylere dönüşümünü sağladık. Gerekse de köyden kente göç eğiliminde olan gençlerimize de yine köyünde istihdam sağladık." diye konuştu.



Genç çiftçiler destekten memnun



Kocadere köyüne geri dönen genç çiftçilerden Erdem Er de 2008'de Süleyman Demirel Üniversitesi Orman İşletmeciliği Bölümünden mezun olduğunu aktardı.



Aldığı hibeyle kivi bahçesi kurduğunu belirten Er, "Üniversiteyi bitirdikten sonra büyükşehirlerde iş aradım, umduğumu bulamadım. Bakanlığımızın uyguladığı Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için başvuru yaptım ve 30 bin liralık hibe aldım. Yalova kent merkezinde oturuyordum. Köyüme dönmek için Bakanlığımızın uygulamış olduğu Genç Çifti Projesinden yararlanmak için çalıştığım işimi bıraktım ve kendi işimi kurma çabasındayım." dedi.



Diğer genç çiftçilerden Barış Varol da verilen destek için teşekkür ederek, "Yalova merkezde bir işte çalışıyordum. Bakanlığın desteğini duyunca başvurdum ve köyüme döndüm. Kocadere'de kurduğum 5 dönümlük tesiste 25 ton kivi üretmeyi hedefliyorum. Elmayı kilosu 50 kuruşa satıyorduk ama kivi en düşük 2,5 liradan alınıyor." diye konuştu.