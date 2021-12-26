Gemlik'te hırsızlık şüphelisi sahte plakalı araçta yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde bağ evinden su motoru ile traktörün ön ağırlıklarının çalındığı ihbarlarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tarafından sahte plakalı bir araçta gözaltına alınan zanlı Erdem İ. (42) hakkında hırsızlık, plaka ve evrak sahteciliğinden işlem yapıldı.

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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