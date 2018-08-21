Adriyatik Denizi'ne Düşen Kadının 10 Saat Sonraki Mucizevi Kurtuluşu

Hırvatistan'dan İtalya'ya giden "Norwegian Star" isimli kruz gemisinden denize düşen İngiltere vatandaşı Kay Longstaff isimli kadın, saatlerce kaldığı denizde mucizevi bir şekilde hayata tutunmayı başardı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre gemiden düşmeden önce alkollü olduğu ve bir kadınla tartışma yaşadığı belirtildi.

GEMİDE OLMADIĞINI AİLESİ FARK ETMİŞ

Kadının gemide olmadığının aile bireyleri tarafından fark edilmesiyle harekete geçen kurtarma ekipleri geminin rotası üzerinde arama çalışmaları başlattı Hırvatistan arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarma uçağı, dün sabah yerel saatle 09:45'te Adriyatik Denizi'nin 60 mil açığında Longstaff'ı tespit etti.

"SOĞUĞU HİSSETMEMEK İÇİN SÜREKLİ ŞARKI SÖYLEDİM"

İngiliz basınının 'mucize İngiliz' olarak isimlendirdiği 46 yaşındaki Longstaff, bulunduğunda uzun süre soğuk suda kaldığı için hipotermi belirtileri gösterdi ancak beklenmedik bir şekilde kurtarma gemisinden hastaneye getirilene kadar önemli oranda iyileşti. Soğuğu hissetmemek için sürekli şarkı söylediğini söyleyen kadının gemiden nasıl düştüğüne ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi. Longstaff, kendisini kurtaran sahil güvenlik ekiplerine teşekkür ederken toplu fotoğraf da çektirdi.