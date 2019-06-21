Gemerek MYO'da mezuniyet heyecanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

Gemerek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Macit Çatak, Jandarma Komutanı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Serkan Küçük, Gemerek MYO yönetici ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Meslek Yüksek Okulu'ndan 8 programdan 120 öğrenci mezun oldu.

Kaynak: AA