GEMA VAKFI ÜYELERİ GEDİZ HAVZASI'NI TARAYIP NEHİRDEKİ KİRLİLİĞİ FOTOĞRAFLADI

GÖLMARMARA, MANİSA (DHA) - İZMİR'de Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) üyeleri, kaynağından Ege Denizi'ne döküldüğü yere kadar Gediz Nehri'ndeki kirliliği fotoğrafladı. Vakıf üyeleri, kirliliğin kaynağı olarak tespit ettikleri noktaları da raporladı.

GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu başkanlığındaki heyet 4 gün boyunca Gediz Havzası'nı taradı. Kütahya, Uşak, Manisa, Salihli, İzmir ve Foça sınırlarında çekilen fotoğraflar açılacak sergide de değerlendirmeye sunulacak. Öte yandan hazırlanan raporda bölgedeki iklim değişikliği ve su kıtlığına dikkat çekilerek, acil olarak önlem alınması gereken yer ve konular hakkında öneriler yer alacak. GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "4 gün boyunca Murat Dağı'dan başlayarak Menemen'e kadar incelemelerde bulunduk. Başta Kula tabakhaneleri, Akhisar ve Turgutlu organize sanayi olmak üzere hiçbirinde arıtma tesisi olmadığını gözlemledik. Turgutlu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Diğerleri içinde bulunacağız. Kula tabakhaneleri atıklarını tamamen Gediz Nehri'ne döküyor. Gediz Havzası yaşamsal kararları ve Gediz Havzası'ndaki çevre kirliliği sorunları ve çevre önerileri hakkında bir kitabımız var. Bu kitabı Gediz'e kıyısı olan yerlerin vali ve belediye başkanlarına verdik. Yakın zamanda Ankara'ya gidip başta Tarım Bakanımız olmak üzere 100 milletvekilimize dağıtacağız. Bu kitap için 14 bilim insanı çalıştı. Onların tespit ettiği konuları dile getirdik" dedi.

'GÖLMARMARA GÖLÜ'NDE HİÇ SU KALMADI'

'Temiz Gediz Temiz Körfez' hedefiyle Gediz Havzası'nda inceleme yaptıklarını belirten Kilimcigöldelioğlu, "Esat Erçetingöz ile birlikte bölgenin hem kirli hem de güzel tarafları fotoğraflandı. Bölgemizde iklim değişikliği ve su kıtlığı var. Özellikle Gölmarmara Gölü'nde hiç su kalmadı. Bir gram su yok. Biz Gölmarmara'nın suya kavuşmasını istiyoruz. Bölgemizde Kum Çayı'nda da tahribat var. O tahribat düzeldikten sonra Gördes Barajı'ndan bir milyon metreküp su verilecek. Gediz Havzası çok kirli. Herkeste kanser var. Sebebi budur. Mutlaka sorunun çözülmesi lazım. Bu konuda yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulundu. Kilimcigöldelioğlu yazdıkları raporlarda sadece Gediz Havzası değil Küçükmenderes, Büyükmenderes ve Bakırçay'ında yer aldığına dikkati çekerek tüm vatandaşların çevre kirliliğine duyarlı olmasını istedi.