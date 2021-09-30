GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
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GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü hakkında Gediz Nehri'ni kirlettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü hakkında Gediz Nehri'ni kirlettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Vakıf Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyeleri, Subaşı Mahallesinde organize sanayi bölgesinden çıkan suyun kanala aktığı noktada basın açıklaması yaptı.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin 25 yıldır Gediz'i kirlettiğini savunan Kilimcigöldelioğlu, şöyle konuştu:

"Biz daha önce bu suyun Nif Çayı'ndan alındığını sanıyorduk, öğrendik ki sulama kanalına dökülüyormuş. Konuyu CİMER'e de taşıyıp şikayette bulunduk. Bizler arıtma tesisi kurulmadan OSB'lerin kurulmasına karşı çıkıyoruz. OSB'ler aradan yıllar geçince arıtma tesisi kurmuyor. Turgutlu, Manisa ve Menemen'de çiftçiler bu suyla sulama yapıyor." ifadelerini kullandı.

GEMA Vakfı üyeleri daha sonra Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu

GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu

GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu

GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: GEMA Vakfı, Gediz Nehrini kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
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