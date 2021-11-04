Geliştirici ekip Square Enix, Marvel's Avengers'ı hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

Square Enix, 2021 yıllık raporunda, şirket başkanı ve temsilci direktörü Yosuke Matsuda Marvel's Avengers Haberleri, Marvel's Avengers Haberi, Marvel's Avengers Haber'>Marvel's Avengers'ı hizmet oyunları modelini aldığımız için bizim için iddialı bir başlık olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, belki de bazı yetersiz ifadelerle, "ne yazık ki istediğimiz kadar başarılı olmadığını söyledi.

Matsuda, pandemi sırasında evden çalışmaya geçiş gibi zorlukların canlı servis süper kahraman oyununu gelişimi sırasında aşılması gerektiğini açıkladıktan sonra, Marvel's Avengers'ın para kazanma şeklinin onu geri tutan şey olduğunu itiraf etti. "Yine de Hizmet Oyunları modelini üstlenmek, stüdyolarımızı ve geliştirme ekiplerimizin benzersiz özellikleri ve zevkleriyle örtüşen oyun tasarımlarını seçme ihtiyacı gibi gelecekteki oyun geliştirme çabalarında karşılaşabileceğimiz sorunları vurguladı. Bu başlıkla ele aldığımız yeni zorluk hayal kırıklığı yaratan bir sonuç doğursa da oyun daha fazla hizmet odaklı hale geldikçe hizmet oyunları yaklaşımının önemini artacağından eminiz. Bu trendi oyun tasarımımıza dahil ederek yeni deneyimler yaratmaya nasıl devam edeceğimiz, ileriye dönük olarak cevaplamamız gerek önemli bir sorudur."

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Marvel's Avengers'ın hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ürettiğini söylemek bunu ifade etmennin bir yoludur. Bir diğeri, Square Enix'in piyasaya sürülmesinden sonra 48 milyon dolar zarar bildirdiği belirtmek olacaktır.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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