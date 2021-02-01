Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak?

01.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:27
Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak?

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği için sonuç beklentisi devam ediyor. Esnaf gelir kaybı hibe ve kira desteği başvuruları için süre 11 Ocak'ta tamamlandı. Peki, Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak?

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri için başvuru süreci 11 Ocak Pazartesi günü sona erdi. 1000 TL gelir kaybı desteği, 500-750 TL arası da kira desteği sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı, müracaatları E-Devlet üzerinden kabul edecek. Bu başvuruların tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, esnaf hibe ve kira desteği ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor. Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleriwww.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği ne zaman yatacak Gözler Ticaret Bakanlığında

2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:27:30. #1.16#
title