GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || 10 Nisan Gelinim Mutfakta'da kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Nisan tarihi itibarıyla henüz resmi olarak açıklanmadı. Programın güncel bölümü öğleden sonra yayınlandığı için puan tablosu ve çeyrek altın kazanan gelin bilgisi, yayın sonrası netleşiyor. Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Nisan verileri açıklandığında, çeyrek altını kimin aldığı ve haftalık sıralamadaki değişimler netleşmiş olacak. İşte detaylar ve önceki günlerin puan durumu özeti...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programının 10 Nisan Perşembe 2025 tarihli bölümünde, günün birincisi ve çeyrek altını henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin yemek becerilerini sergilediği popüler bir yarışma programıdır. Her gün kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altınla ödüllendirilir. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olur.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.