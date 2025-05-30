GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS CUMA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı, kim elendi?

Her gün bir gelinin çeyrek altın kazandığı yarışmada, 30 Mayıs Cuma günü de heyecan doruktaydı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucu şekillenen Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Cuma puan durumu, günün birincisini belirledi. Peki, bugün çeyrek altını kim aldı? Yarışmanın sıkı takipçileri, "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" ve "Bugün çeyrek altını kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında, 30 Mayıs 2025 Cuma günü gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 30 Mayıs Cuma günkü bölümünde, günün en yüksek puanını alan gelin henüz açıklanmadı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ?

Aslı Hünel 2018 yılında Saruhan Hünel'in kuzeni olan Saruhan Hünel ile karıştırılan ancak aynı kişi olmayan Saruhan Hünel isimli bir kamu görevlisiyle hayatını birleştirmiştir. Eşi, emniyet teşkilatında görev yapmaktadır. Çift, evlilikleriyle örnek gösterilen isimler arasında yer almakta ve özel hayatlarını genellikle göz önünde yaşamamaktadır.