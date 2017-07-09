Gelin ve Damadı Havuza Attılar
DENİZLİ Ticaret Odası Meclis üyesi Öztürk Taştan, Pamukkale'de düzenlenen düğünle hayatını Özge Özdemir'le birleştirdi.
DENİZLİ Ticaret Odası Meclis üyesi Öztürk Taştan, Pamukkale'de düzenlenen düğünle hayatını Özge Özdemir'le birleştirdi. Düğünün sonunda damat ve gelin, davetiller tarafından havuza atıldı. Damadın arkadaşları da havuza atlayıp, genç çiftle elele tutuştu.
Denizli Ticaret Odası Meclis üyesi Öztürk Taştan'ın Pamukkale Natural Park'ta yapılan düğüne, iş, siyaset, spor ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Denizli'de gıda sektöründe faaliyet gösteren 50 yaşındaki Öztürk Taştan ile Özge Özdemir'in nikahlarını Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Hakimler Savcılar Kurulu üyesi Alp Arslan, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi Arif Fırtına, MHP eski Milletvekili Ali Keskin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan yaptı. Davetlilerin gece boyunca eğlendiği düğünde halaylar çekildi, türküler söylendi. Düğünün sonlarında davetliler gelin ve damada büyük bir sürpriz yaptı. İşadamı damat Öztürk Taştan'ın yakın arkadaşları gelin ve damadı Natural Park'ın havuzuna attı. Kendilerini bir anda havuzun içinde bulan Öztürk ve Özge, kısa bir şaşkınlık yaşarken, damadın arkadaşları da havuza atladı. Havuza atlayan davetliler gelin ve damatla elele tutuştu. Düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku içinde sürdü.
- Denizli