Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı
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Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı

Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını plan yapıp çaldıkları belirlenen gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

28.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:20

Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını plan yapıp çaldıkları belirlenen gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Mayıs Cuma günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kocası Sudi Arabistan'da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı. Sezen Nisan 22 Mayıs günü Karataş ilçesine gidince komşuları arayıp kapının açık olduğunu ve üst kilidinin de kırık olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Nisan, Karataş'tan evine geri geldi. Nisan, eve girip kontrol ettiğinde içinde 160 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu kasanın yerinde olmadığını fark ederek hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Sezen Nisan'ın "Kapının bütün kilitlerini kilitledim" diyerek verdiği ifadesinden yola çıkan hırsızlık dedektifleri, kapının asıl kilidinin kırılmadığını, anahtar ile açıldığını fark edince suç ortaklarından birisinin aile içinden olabileceğini tahmin etti. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, hırsızların eve geldiği otomobilin plakasını belirleyip sahibine ulaştı. Polis, zanlıların güvenlik kameralarına yakalanmamak için ters yönden gittiklerini de belirledi. Polis, Akdeniz Mahallesi'nden Gülbahçesi Mahallesi'ne kadar yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyerek otomobil sahibinin İ.P. olduğunu ve şahsın da aracı Süleyman ve Mehmet A. kardeşlere kiraladığını öğrendi. Gözaltına alınan kardeşler, arabayı Bülent Ü.'ye verdiklerini belirtti. Yakalanarak gözaltına alınan Bülent Ü., sorgusunda adını Melis diye bildiği Fatma S.'den evin anahtarını aldığını söyleyerek suçunu itiraf etti.

Her şeyi gelin söyledi

Polis, yaptığı çalışmada Fatma S.'nin (27) ev sahibi Sezen Nisan'ın kardeşinin eşi olduğunu ve arkadaşı Bülent Ü'ye (38) görümcesinin evinde çok fazla altının olduğunu söylediğini belirledi. Bülent Ü.'nün arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptığı, Fatma S.'nin evin yedek anahtarını yaptırıp Bülent Ü.'ye verdiği ortaya çıktı. Görümcesinin oğlunu "Gelin yeğenlerinizi görün" bahanesiyle arayan Fatma S.'nin "Biz yazlıktayız" cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdiği öğrenildi. Kasayı çalmak için harekete geçen Bülent Ü., Ahmet A. ve Ziver A., anahtarla kapıyı açmak istedi ancak kapının üst kilidinin de kitli olması yüzünden kapıyı açamayınca levyeyle kapının kilidini kırdıkları ve kasayı çalarak 34 PP 3148 plakalı aracın arka koltuğuna yükledikleri tespit edildi. Otomobilde yer kalmayınca 3 şüphelinin aracın ön tarafına binerek kameralara takılmamak için ters yönde kaçtıkları ortaya çıktı. Polis zanlıları tek tek yakalarken, otomobilin ön tarafına 3 kişi binen şahıslara ayrıca sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesildi.

Hakim karşısına çıkarılan ve suçlamayı kabul etmeyen Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan'a teslim ederken, kasa içinde olan 5 bin liralık nakit paranın Ramazan Bayramı'nda hırsızlar tarafından yakınlarına harçlık olarak dağıtıldığı ileri sürüldü. - ADANA

Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı

Kaynak: İHA

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