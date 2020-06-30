Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
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Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu

İngiltere'de bir gelin adayı, düğün elbisesi içinde göğüsleri çok büyük göründüğü gerekçesiyle 14 yaşındaki kız kardeşini nedimelikten kovdu. Gelin adayı, kardeşinin, düğünde kendisinden daha fazla dikkat çekeceğini düşündü.

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
30.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:54

İngiltere'de yaşanan ilginç olayda, evlilik aşamasında olan bir gelin adayı, elbisesinin içinde göğüsleri çok büyük görünen kardeşini nedimelikten kovdu. Genç kız olayı sosyal medya platformu Reddit'e taşıyınca gelin ablası kullanıcılar tarafından büyük tepki gördü.

"GÖĞÜSLERİN ÇOK BÜYÜK GÖRÜNÜYOR"

Düğünden kovulan kız kardeş, "Kardeşim Eylül'de evleniyor ve beni de nedimelerinden biri yapmıştı. Çok heyecanlıydım, hayatımda hiç düğüne gitmemiştim ve bu benim için yeni bir deneyimdi. Nedime kıyafetleri için alışverişe çıkan kız kardeşim çok güzel, pembemsi bir elbise seçmişti. Elbiseleri denemeye başladık. Ben de benimkini giydim, çok beğenmiştim. Ben ve diğer nedimeler kız kardeşime giysilerimizi göstermeye başladık. Kız kardeşim benimkine baktı ve donakaldı. Ona beğenip beğenmediğini sordum; ama cevap vermedi. Benimle yalnız konuşmak istediğini söyledi, kabul ettim. Sonra banyoya gittik ve bana 'göğüslerin çok büyük görünüyor' dedi. O an donakaldım." sözleriyle yaşanan olayı anlattı.

Yalnızca 14 yaşında olan genç kıza, kıvrımları yüzünden düğünde kız kardeşinden daha fazla dikkat çekeceği söylenmişti.

KARDEŞİNİN, DÜĞÜNDE KENDİSİNDEN FAZLA DİKKAT ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Genç kız "Düğüne gelemeyeceğimi söyleyince 'tamam' dedim. Eğer bu elbiseyi istemiyorsa, başka bir tane seçebilirdik. Ama o, kafasını 'hayır' anlamında salladı ve 'Elbiseyi sevdim ama sen giyemezsin' dedi. Ne olduğunu anlamamıştım, kız kardeşim 'İlginin herhangi bir şekilde benden veya nişanlımdan uzaklaşmasını istemiyorum. Üzgünüm ama nedimem olamazsın' dedi" sözleriyle olayı anlatmaya devam etti.

DÜĞÜNÜNÜ MAHVETMEKLE SUÇLADI

Genç kız düğünden kovulduktan sonra, diğer nedimeler de geri çekilmeye karar verdi. Bunun üzerine gelin, kız kardeşini düğününü mahvetmekle suçladı.

KULLANICILARDAN DESTEK GÖRDÜ

Olayı Reddit'e yazarak, kullanıcılara yanlış yapıp yapmadığını soran genç kıza ise destek geldi. Bir kullanıcı "Sen yanlış bir şey yapmadın. Ablanın 14 yaşındaki kız kardeşinin göğüslerinin konukların dikkatini çekeceğini düşünmesi rahatsızlık verici ve üzücü" diyerek görüşlerini belirtti.

Başka bir kullanıcı ise " Ablan, 14 yaşındaki bir çocuğun kendi düğününde ilgiyi çalacağını düşünecek kadar güvensiz" dedi.

Diğer bir Reddit kullanıcısı "Ablan, 14 yaşındaki kız kardeşini elbisesi içinde iyi görünüyor diye kıskanıyor. Düğündeki herkesin kendisinden kötü görünmesini umuyor ve seni de nedimelikten kovdu. Sende bir yanlış yok. Ergen kardeşinin gölgesinde kalacağını düşünecek kadar güvensiz olmak onun sorunu" dedi.

Manşet

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