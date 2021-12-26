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Gelibolulu kursiyerler yılbaşı için hediyelik eşyalar hazırladı

Gelibolulu kursiyerler yılbaşı için hediyelik eşyalar hazırladı
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin ahşap boyama kursunda eğitim alan 16 kursiyerin hazırladığı süsler, yılbaşı hediyeliği olarak satışa sunuldu.

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin ahşap boyama kursunda eğitim alan 16 kursiyerin hazırladığı süsler, yılbaşı hediyeliği olarak satışa sunuldu.

Kurs öğreticisi Özlem Çanlı nezaretinde kasım ayında açılan kursta ortaya çıkarılan el emeği ürünler, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneğince gıda kermesinin de gerçekleştirildiği etkinlikte satıldı.

Hediyelik eşya ve gıda kermesini ziyaret eden Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Çanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurstaki bayanlarımız hem eğitim alarak öğrenmeye çalışıyor hem de kullandıkları malzemelerin masraflarını bu yaptıkları satışlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Kursumuzda her yaşta bayan var. Böylelikle de her yaşta ve koşulda kadının üretici olduğunu gösteriyorlar." dedi.

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Engin Okan ise "Sardalye Sokağı Projesi"nin masraflarını karşılamak için düzenledikleri kermese ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Gelibolulu kursiyerler yılbaşı için hediyelik eşyalar hazırladı

Gelibolulu kursiyerler yılbaşı için hediyelik eşyalar hazırladı

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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