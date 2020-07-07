Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
07.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:58

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Özellikle hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle sevk ve idare koordine edildi.

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının devam ettiği alanda çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor. Hava araçları yakın bölgedeki denizden aldıkları suyla müdahaleyi hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kaynak: AA

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