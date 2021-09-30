Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Savaşları sırasında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısının da aralarında bulunduğu 14 gemiye dalış imkanı sunacak olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 2 Ekim'de dalış turizmine açılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açılıyor. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşacak.