Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli - Haberler
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Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli Çanakkale'de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri askıya alındı.

ÇANAKKALE (İHA) - Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri askıya alındı.

Çanakkale'de saat 07.30'da çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğaz ve adalar hattında feribotla insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarını askıya aldığını duyurmuştu. Bu hatlarda feribot seferleri normale dönerken, Lapseki-Gelibolu hattında devam eden yoğun sis tabakası nedeniyle seferler geçici süreyle durduruldu.

Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli

Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli

Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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