Gelibolu'da iki araç çarpıştı; sürücüler öldü
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Gelibolu'da iki araç çarpıştı; sürücüler öldü

Gelibolu'da iki araç çarpıştı; sürücüler öldü
Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hafit ticari aracın karşı şeride geçip, otomobille araçla çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hafit ticari aracın karşı şeride geçip, otomobille araçla çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü,  2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelibolu'nun Cevizli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kaan Akyay (23) yönetimindeki 17 ZE 551 hafif ticari araç, Eceabat istikametinden Gelibolu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Haif ticari araç Gelibolu'dan Eceabat'a doğru gelen Alper Çalışkan'ın (35) kullandığı  06 DN 3341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada  hafif ticari araç sürücüsü Kaan Akyay ile otomobil sürücüsü Alper Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan Ş.T. ile otomobildeki H.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Savcılık incelemesi sonrası Kaan Akyay ile Alper Çalışkan'ın cenazeleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.?Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Gelibolu'da iki araç çarpıştı; sürücüler öldü
Gelibolu'da iki araç çarpıştı; sürücüler öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova

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