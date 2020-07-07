Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopterinin müdehalesiyle söndürüldü.
07.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:17
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopterinin müdehalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Evreşe beldesi Adilhan köyü ile Sazlıdere arasında bir tarlada çıkan anız yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçları, Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 yangın söndürme helikopteri geldi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Kaynak: AA