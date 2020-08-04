Geleneksel el değirmenleri hala kullanılıyor
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Geleneksel el değirmenleri hala kullanılıyor

Ordu'da geleneksel el değirmenleri hala kullanılıyor.

Geleneksel el değirmenleri hala kullanılıyor
04.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:02

Ordu'da geleneksel el değirmenleri hala kullanılıyor.

Ordulu vatandaşlar el değirmeni ile öğüttükleri mısır ununun lezzetinin bir başka olduğunu söyledi. Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar gelişen teknolojiye rağmen el değirmenini kullanmayı sürdürüyor. Tarlalarda yetiştirdikleri mısırları öğüten yöre halkı, "Bu lezzeti bilen başka bir şeyde üretilen unu yiyemez" dediler.

Küçük yaştan bu zamana kadar el değirmenini sakladıklarını ifade eden Yüksel Aydın, "Mısır hasadını tarlamızda yaptıktan sonra kurutup öğütme işlemlerini yaparız. El değirmeninde öğüttüğümüz mısır unu gerçekten çok lezzetli olur. Bu yöntemi dedelerimizden öğrendik ve halen de devam ediyoruz. Eşimle birlikte türkü söyleyerek, taş el değirmeninden yıllık mısır unumuzu elde ediyoruz. Doğal mısır unu bizim için vazgeçilmez. Biz de geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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