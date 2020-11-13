Gelendost Kaymakamı Alimoğlu: "Vaka artışımız korkunç seviyelerde değil"

Isparta'da Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, ilçede vaka artışları yaşandığını ancak durumun korkunç seviyede olmadığını söyledi.

Isparta'da Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, ilçede vaka artışları yaşandığını ancak durumun korkunç seviyede olmadığını söyledi. Alimoğlu, vatandaşları da tedbir konusunda uyardı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçe görüşmeleri sırasında Keçiborlu ve Gelendost ilçelerinde son 10 gündür Kovid-19 vakalarının korkunç seviyede arttığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, vaka artışının yaşandığını ancak durumun korkunç seviyede olmadığını belirtti.

"Vaka artışı korkunç seviyelerde değildir"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gelendost'ta da vaka artışlarının söz konusu olduğuna değinen Alimoğlu, "Ancak, açıklandığı gibi korkunç seviyelerde değildir; çok kötü bir durumda da değildir. İlçemizin son durumunu Hayat Eve Sığar programından takip edebilirsiniz" dedi.

"Temizlik, Maske, Mesafe kuralını asla ihlal etmeyelim"

İlçe halkına seslenen Kaymakam Alimoğlu, "Alınmış tüm önlemler, yapılan tüm denetimler sizlerin, sevdiklerinizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir. Bir kişinin dahi salgına yakalanmasını önlemek, hep birlikte vaka sayılarını daha da aşağılara çekebilmek adına sizlerden almış olduğumuz tedbirlere özenle uymanızı, can ve başla çalışan tüm çalışanlarımıza destek olmanızı istiyoruz. Bu nedenle; zorunlu haller hariç hane halkı haricindeki kişilerle temas etmeyelim. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Misafirlik, taziye, uğurlama gibi ev, hane ziyaretlerimizi erteleyelim. Sigara içmeme tedbirimize uyalım. Temizlik, Maske, Mesafe kuralını asla ihlal etmeyelim" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı