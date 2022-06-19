Mehmet Karakaya Haberleri - Mehmet Karakaya Kimdir - Haberler

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Mehmet Karakaya Haberleri

Mehmet Karakaya haber, Mehmet Karakaya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Üzümün başkentinde üreticiye kelter desteği

Üzümün başkentinde üreticiye kelter desteği

Mehmet Karakaya - 19.06.2022
Demirci'de kiraz hasadı başladı

Demirci'de kiraz hasadı başladı

Mehmet Karakaya - 14.06.2022
Güney Kore heyeti, Demirci'de kiraz bahçelerini gezdi

Güney Kore heyeti, Demirci'de kiraz bahçelerini gezdi

Mehmet Karakaya - 14.05.2022
Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

Mehmet Karakaya - 25.04.2022
Manisa'da üreticilere gübre dağıtımına başlandı

Manisa'da üreticilere gübre dağıtımına başlandı

Mehmet Karakaya - 05.04.2022
ISPARTA'DA DOKTORA DARP ŞÜPHELİSİ SERBEST

ISPARTA'DA DOKTORA DARP ŞÜPHELİSİ SERBEST

Mehmet Karakaya - 20.03.2022
Doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli salıverildi - Isparta Şehir Hastanesi

Doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli salıverildi - Isparta Şehir Hastanesi

Mehmet Karakaya - 20.03.2022
Komisyonlar Demirci'de toplandı

Komisyonlar Demirci'de toplandı

Mehmet Karakaya - 21.02.2022
Isparta'da 16 bin abone 2 gündür elektriksiz

Isparta'da 16 bin abone 2 gündür elektriksiz

Mehmet Karakaya - 05.02.2022
Demirci'de açık liseden mezun olanlar diplomalarını aldı

Demirci'de açık liseden mezun olanlar diplomalarını aldı

Mehmet Karakaya - 29.12.2021
Demirci'ye Tarım Ürünleri Merkezi kazandırılıyor

Demirci'ye Tarım Ürünleri Merkezi kazandırılıyor

Mehmet Karakaya - 12.12.2021
Büyükşehirden, Demirci'de meyve üretimine destek

Büyükşehirden, Demirci'de meyve üretimine destek

Mehmet Karakaya - 11.12.2021
Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mehmet Karakaya - 16.11.2021
20 yıl önce yapılan grup yolu davalık oldu

20 yıl önce yapılan grup yolu davalık oldu

Mehmet Karakaya - 11.11.2021
Manisalı çiftçiye 20 ton tohum desteği

Manisalı çiftçiye 20 ton tohum desteği

Mehmet Karakaya - 14.10.2021
Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Mehmet Karakaya - 13.10.2021
Demirci hünnabında hasat başladı

Demirci hünnabında hasat başladı

Mehmet Karakaya - 12.10.2021
Saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü: 'Şahsın tutuklanmasına çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum'

Saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü: "Şahsın tutuklanmasına çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum"

Mehmet Karakaya - 19.09.2021
HASTA YAKINININ DARBETTİĞİ DOKTOR ÇOK AĞIR YARALANABİLİRDİM

HASTA YAKINININ DARBETTİĞİ DOKTOR ÇOK AĞIR YARALANABİLİRDİM

Mehmet Karakaya - 19.09.2021
Darp edilen Doktor Baki Ünlü: 'Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum'

Darp edilen Doktor Baki Ünlü: "Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum"

Mehmet Karakaya - 19.09.2021
Isparta'da hasta yakınının doktoru darbettiği anlar kamerada

Isparta'da hasta yakınının doktoru darbettiği anlar kamerada

Mehmet Karakaya - 19.09.2021
Isparta'da içme suyu depolarına zehir katıldığı iddiası

Isparta'da içme suyu depolarına zehir katıldığı iddiası

Mehmet Karakaya - 03.08.2021
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (2)

Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (2)

Mehmet Karakaya - 03.08.2021
Salgınla Mücadelede En Güçlü Silah Olan 'Aşılama' Çalışmaları Son Hız Devam Ediyor

Salgınla Mücadelede En Güçlü Silah Olan "Aşılama" Çalışmaları Son Hız Devam Ediyor

Mehmet Karakaya - 27.07.2021
Isparta'da aşılama oranı yüzde 69'a ulaştı

Isparta'da aşılama oranı yüzde 69'a ulaştı

Mehmet Karakaya - 26.07.2021
AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, Demirci'yi ziyaret etti

AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, Demirci'yi ziyaret etti

Mehmet Karakaya - 23.07.2021
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Mehmet Karakaya - 26.06.2021
Ankara'da iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Ankara'da iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Mehmet Karakaya - 22.06.2021
Vali Karadeniz Demirci ve Köprübaşı'nda incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz Demirci ve Köprübaşı'nda incelemelerde bulundu

Mehmet Karakaya - 16.06.2021
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlalarda çalışan üreticilere ziyaret

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlalarda çalışan üreticilere ziyaret

Mehmet Karakaya - 14.05.2021
Endüstri 4.0 ve Iot Nedir? İşletmeler Bu Teknolojileri Nasıl Kullanmalı?

Endüstri 4.0 ve Iot Nedir? İşletmeler Bu Teknolojileri Nasıl Kullanmalı?

Mehmet Karakaya - 11.04.2021
Akıllı Bina Otomasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?

Akıllı Bina Otomasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?

Mehmet Karakaya - 04.04.2021
Türkiye'deki İşletmeler Bulut Teknolojisini Kullanmada Ne Durumda?

Türkiye'deki İşletmeler Bulut Teknolojisini Kullanmada Ne Durumda?

Mehmet Karakaya - 04.04.2021
İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamanın Yolları

İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamanın Yolları

Mehmet Karakaya - 04.04.2021
Isparta'da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Isparta'da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Mehmet Karakaya - 29.03.2021
Isparta'da 90 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Isparta'da 90 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Mehmet Karakaya - 12.03.2021
Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)

Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)

Mehmet Karakaya - 04.03.2021
Demirci'de lavanta fidesi üretimi için sera kuruldu

Demirci'de lavanta fidesi üretimi için sera kuruldu

Mehmet Karakaya - 12.02.2021
Demirci'de çiftçiler tütün fiyatından memnun

Demirci'de çiftçiler tütün fiyatından memnun

Mehmet Karakaya - 29.01.2021
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

Mehmet Karakaya - 26.01.2021
Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza

Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza

Mehmet Karakaya - 22.01.2021
CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanıyor

CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanıyor

Mehmet Karakaya - 15.01.2021
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekli oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekli oldu

Mehmet Karakaya - 06.01.2021
Ereğli'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Ereğli'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Mehmet Karakaya - 05.01.2021
Son dakika haberleri: Sigara yasağından haberi olmadığını söyledi; polis, 'Sen bu dünyada yaşamıyor musun?' dedi

Son dakika haberleri: Sigara yasağından haberi olmadığını söyledi; polis, 'Sen bu dünyada yaşamıyor musun?' dedi

Mehmet Karakaya - 24.11.2020
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı

Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı

Mehmet Karakaya - 17.11.2020
Gelendost Kaymakamı Alimoğlu: 'Vaka artışımız korkunç seviyelerde değil'

Gelendost Kaymakamı Alimoğlu: "Vaka artışımız korkunç seviyelerde değil"

Mehmet Karakaya - 13.11.2020
Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi

Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi

Mehmet Karakaya - 10.11.2020
Bolu'da 12 evin yandığı köyde enkaz kaldırma çalışması başladı

Bolu'da 12 evin yandığı köyde enkaz kaldırma çalışması başladı

Mehmet Karakaya - 26.10.2020
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi

12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi

Mehmet Karakaya - 26.10.2020
Şaban Çopuroğlu yeniden Başkan

Şaban Çopuroğlu yeniden Başkan

Mehmet Karakaya - 24.10.2020
Kaymakam Çiçek: 'Vatandaşlarımızın yol için arazilerini bedelsiz bağışlaması takdire şayandır'

Kaymakam Çiçek: "Vatandaşlarımızın yol için arazilerini bedelsiz bağışlaması takdire şayandır"

Mehmet Karakaya - 17.10.2020
Arkadaşlarıyla inatlaşınca Kahramanmaraş'ta muz yetiştirdi

Arkadaşlarıyla inatlaşınca Kahramanmaraş'ta muz yetiştirdi

Mehmet Karakaya - 11.10.2020
Şifa kaynağı hünnapta hasat başladı

Şifa kaynağı hünnapta hasat başladı

Mehmet Karakaya - 06.10.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 14

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Mehmet Karakaya - 02.10.2020
Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: 'İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık'

Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: "İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık"

Mehmet Karakaya - 29.09.2020
Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor

Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor

Mehmet Karakaya - 21.09.2020
KAYSERİ 'Maskeyi yere atmak, kişilik bozukluğu'

KAYSERİ 'Maskeyi yere atmak, kişilik bozukluğu'

Mehmet Karakaya - 16.09.2020
Koronavirüs hastaları da KPSS'de ter döktü

Koronavirüs hastaları da KPSS'de ter döktü

Mehmet Karakaya - 06.09.2020
Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

Mehmet Karakaya - 06.09.2020
Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçiler badem üretimine yöneliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçiler badem üretimine yöneliyor

Mehmet Karakaya - 30.08.2020
Son dakika... Çermik İlçe Kaymakamı Polat'tan şehit ailesine ziyaret

Son dakika... Çermik İlçe Kaymakamı Polat'tan şehit ailesine ziyaret

Mehmet Karakaya - 13.08.2020
Haşhaş üreticisi fiyattan memnun

Haşhaş üreticisi fiyattan memnun

Mehmet Karakaya - 08.08.2020
'Demirci hünnabı'na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi

"Demirci hünnabı"na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi

Mehmet Karakaya - 05.08.2020
'Bisikletli zabıta' 7/24 devriyede

'Bisikletli zabıta' 7/24 devriyede

Mehmet Karakaya - 26.07.2020
Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)-

Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)-

Mehmet Karakaya - 17.07.2020
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mehmet Karakaya - 17.07.2020
Son dakika... Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı

Son dakika... Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı

Mehmet Karakaya - 17.07.2020
Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Mehmet Karakaya - 17.07.2020
Demirci'de lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı

Demirci'de lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı

Mehmet Karakaya - 08.07.2020
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Mehmet Karakaya - 26.06.2020
Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti

Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti

Mehmet Karakaya - 26.06.2020
Vali Seymenoğlu, düğün salonu işletmecilerini kurallara uyulması noktasında uyardı

Vali Seymenoğlu, düğün salonu işletmecilerini kurallara uyulması noktasında uyardı

Mehmet Karakaya - 19.06.2020
Demirci kirazında hasat sevinci

Demirci kirazında hasat sevinci

Mehmet Karakaya - 17.06.2020
Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi için başvuracaklar

Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi için başvuracaklar

Mehmet Karakaya - 01.06.2020
Demircili kiraz üreticilerinin hedefi Uzak Doğu

Demircili kiraz üreticilerinin hedefi Uzak Doğu

Mehmet Karakaya - 03.05.2020
BOLU Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

BOLU Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

Mehmet Karakaya - 13.04.2020
Bolu'da, 84 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bolu'da, 84 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mehmet Karakaya - 13.04.2020
Isparta'da tedavileri tamamlanan 40 umreci daha alkışlarla taburcu edildi

Isparta'da tedavileri tamamlanan 40 umreci daha alkışlarla taburcu edildi

Mehmet Karakaya - 12.04.2020
Karantinadaki 40 umreci taburcu edildi

Karantinadaki 40 umreci taburcu edildi

Mehmet Karakaya - 12.04.2020
Karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Mehmet Karakaya - 31.03.2020
Koronavirüs denetimleri

Koronavirüs denetimleri

Mehmet Karakaya - 31.03.2020
Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Mehmet Karakaya - 31.03.2020
Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Mehmet Karakaya - 31.03.2020
Uşak'ta koronavirüs denetimleri

Uşak'ta koronavirüs denetimleri

Mehmet Karakaya - 31.03.2020
Almanya'da taksiciler isyanda Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Almanya'da taksiciler isyanda Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Mehmet Karakaya - 28.03.2020
Almanya'da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Almanya'da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Mehmet Karakaya - 28.03.2020
Almanya'da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Almanya'da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Mehmet Karakaya - 28.03.2020
Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

Mehmet Karakaya - 24.03.2020
Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

Mehmet Karakaya - 24.03.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 6

DHA YURT BÜLTENİ - 6

Mehmet Karakaya - 03.02.2020
Bursa dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

Bursa dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

Mehmet Karakaya - 03.02.2020
Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

Mehmet Karakaya - 03.02.2020
Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok

Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok

Mehmet Karakaya - 12.01.2020
Pazarlar CHP'de Salih Çetinkaya tekrar seçildi

Pazarlar CHP'de Salih Çetinkaya tekrar seçildi

Mehmet Karakaya - 11.01.2020
Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen 6 hastadan birinin ölmesi

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen 6 hastadan birinin ölmesi

Mehmet Karakaya - 10.01.2020
Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)

Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)

Mehmet Karakaya - 10.01.2020
Isparta şehir hastanesinde görevi başındaki doktora saldırı

Isparta şehir hastanesinde görevi başındaki doktora saldırı

Mehmet Karakaya - 28.12.2019
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