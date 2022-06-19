Mehmet Karakaya Haberleri - Mehmet Karakaya Kimdir - Haberler

Mehmet Karakaya Haberleri
Mehmet Karakaya haber, Mehmet Karakaya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli salıverildi - Isparta Şehir Hastanesi
Saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü: "Şahsın tutuklanmasına çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum"
Darp edilen Doktor Baki Ünlü: "Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum"
Salgınla Mücadelede En Güçlü Silah Olan "Aşılama" Çalışmaları Son Hız Devam Ediyor
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlalarda çalışan üreticilere ziyaret
Endüstri 4.0 ve Iot Nedir? İşletmeler Bu Teknolojileri Nasıl Kullanmalı?
Isparta'da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Sigara yasağından haberi olmadığını söyledi; polis, 'Sen bu dünyada yaşamıyor musun?' dedi
Gelendost Kaymakamı Alimoğlu: "Vaka artışımız korkunç seviyelerde değil"
Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
Kaymakam Çiçek: "Vatandaşlarımızın yol için arazilerini bedelsiz bağışlaması takdire şayandır"
Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: "İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık"
Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor
Vali Seymenoğlu, düğün salonu işletmecilerini kurallara uyulması noktasında uyardı
Isparta'da tedavileri tamamlanan 40 umreci daha alkışlarla taburcu edildi
Almanya'da taksiciler isyanda Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Almanya'da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Almanya'da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen 6 hastadan birinin ölmesi
Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)