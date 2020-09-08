Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefete yaptığı "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt verdi. "Demokratik değerlerde uzlaşmayı, bir arada olmayı önemsiyoruz" diyen Temurci, parti olarak kırmızı çizgilerinin terör olduğunu söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden muhalefete yaptığı "Demokrasi İttifakı" çağrısına İYİ Parti'nin ardından Gelecek Partisi'nden de yanıt geldi. Konuyla ilgili konuşan Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, "Demokratik değerlerde uzlaşmayı, bir arada olmayı önemsiyoruz" dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖRDÜR"

Selim Temurci Demirtaş'ın çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokratik değerlerde uzlaşmayı, bir arada olmayı önemsiyoruz. Bizler partimizin kuruluş aşamasında dahi, demokratik değerlerde buluşmalıyız diyen ve partimizi özgürlükçü-demokrat olarak tanımlamış bir siyasi hareketiz. İki noktayı hep vurguluyoruz. Otoriter rejim mi, demokratik rejim mi? Bizim her daim tercihimiz demokrasiye inanan tüm güçlerle cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Ve kırmızı çizgimiz terördür" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE İNANAN HER SESE KULAĞIMIZ AÇIK"

Temurci, çağrıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin geleceği açısından demokrasiye inanan her sese kulağımız açık. Örneğin kısa bir süre önce Ahmet Türk'ün 'silah siyasetinin bittiğini artık demokratik siyasetin öne çıkması gerekir' şeklindeki açıklamasını biz değerli bulmuştuk. 6 milyon kişinin oy verdiği bir partiyi gayri meşru olarak nitelendirmenin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. HDP'nin terörle arasına mesafe koyması ne kadar önemliyse, demokratik siyasetin bir parçası olması da ülkemizin geleceği açısından o denli önemlidir.

"YENİ DÖNEMİN BELİRLEYİCİSİ OLACAĞIZ"

Demokratik siyaseti savunanlara; temel değerler dediğimizde, temel hak ve özgürlükler dediğimizde, siyasi etik dediğimizde, basın özgürlüğü dediğimizde, kuvvetler ayrılığı dediğimizde, tam parlamenter sistem dediğimizde, hukuk devleti dediğimizde, darbe anayasasından kurtuluş dediğimizde bizim kapımız tüm bu değerleri savunanlara sonuna kadar açıktır. Gelecek Partisi; Türkiye'nin konuşması ve korkularını yenmesi için yola çıkmıştır. Korkmadan konuşmak ve temel değerlerde uzlaşmak yeni dönemin belirleyicisi olacaktır.

"HDP VE DEMİRTAŞ BİZİM RAKİBİMİZDİR"

Ayrıca siyasetin dışında, Sayın Demirtaş'ın eşinin uğradığı saldırıda Genel Başkanımızın ve eşinin durduğu noktayı, verdiği tepkiyi biliyorsunuz. Demirtaş'ın mevcut durumu yargıdadır. AİHM'in almış olduğu karar ortadadır. Pek çok kişiye yapıldığı gibi el altında bekletilen dosyalarla hapiste tutulması da hukuki değildir. HDP ve Demirtaş bizim siyasi rakibimizdir, milletimizin hakemliğinde kendileriyle yarışmak isteriz. Söyleşide belirttiği demokrasi ittifakı, kimsenin dışında tutulmaması cümleleri önemli. Ancak bize öz eleştiri çağrısı yapanların, HDP'nin de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ve tabi ilk baştan beri partimizin söylediği terör konusunu hep birlikte kırmızı çizgimiz olarak belirlememiz gerekir."