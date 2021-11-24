Davutoğlu: "Provokasyonlardan uzak kalınız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Akşener ve Davutoğlu ortak açıklama yaptı.

Akşener, ekonomideki gelişmelere değinerek, "Bir kere yanlış yaptığınızda kazadır, ikinci kere tekrar ettiğinizde hatadır ama üçüncü defa yapıyorsanız tercihtir." diye konuştu.

Bunu tercih edilmiş bir yöntem olarak gördüklerini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Beceriksizliğin, cahilliğin, cehaletin sonucunda geldiğimiz nokta bu. Eğer o 'kurtuluş savaşı' verme işlemi seçim kazanmaya yönelik abanın altından sopa göstermekse, geçmişinde bu dönemleri yaşamış, öğrenci hadiselerinin içinde yer almış bir şahıs olarak bilirim ki kaosu çıkaran, kaosun parçası olan yönetemez, o da paketlenir. Tecrübemiz bunun üzerinedir. Bu manada bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım."

İtibarın ekonomin gücü ve büyüklüğüyle olabileceğini dile getiren Akşener, şunları söyledi:

"Milletimize buradan seslenmek istiyorum, sağduyulu, akıllı, mantıklı olmak durumundayız. Bu ülkenin potansiyeli yüksek. İş bilmez, cahil ve cehaletiyle övünen, inat bu arkadaşları sandıkta oylarınızla elbette göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da en hızlı şekilde bu ucube sistemden kurtulacağız. Türkiye sahipsiz değil. Milletimize düşen oylarını kullanmaktır. Bu sandık eninde sonunda gelecek ve ilk seçimde de bu arkadaşlarımız, sandıkta demokrasiyle aynı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Hatay'da olduğu gibi milletimizin oylarıyla gidecekler. Kimse endişe etmesin."

"Provokasyonlardan uzak kalınız"

Davutoğlu, Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiğini belirterek, dolar kurundaki değişimlere dikkati çekti.

Doların yılbaşından bu yana 5 lira arttığına işaret eden Davutoğlu, "Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde Türk lirasının değeri yerlerde sürünür hale geldi. Bunun sonucu büyük gelir adaletsizliğidir. Böyle bir tabloda ülkenin en alt gelir grubundaki yüzde 5'lik kesim yılda 5 bin lira ile geçiniyor. Asgari ücret Başbakanlıktan ayrıldığımda 476 dolardı, bugün sabahki rakam 220 dolar." dedi.

Türk varlıkları ve lirasının değersiz kılındığını iddia eden Davutoğlu, "Dışarıda mandacı anlayışı olanların gelip bunlara konmasına sebep oluyorsunuz. Sonra da kurtuluş savaşı. Bir gün ekonomik anlamda kurtuluş savaşı vermek gerekirse önce sizin bu zihniyetinize karşı bir kurtuluş savaşı vermek lazım." diye konuştu.

Ödemeler dengesinde sorun yaşanabileceğini iddia eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer önümüzdeki haftalarda dolar satışlarını veya dolar işlemlerini kontrol altına almak için kontrollü kambiyo rejimine giderlerse bu işte tam Özal'dan önceki döneme Türkiye'nin geri dönmesi demek. Bu gelir dağılımı bozukluğu ve olabilecek muhtemel ödemeler dengesinin yol açacağı krizlere, büyük toplumsal huzursuzluklara şahit olabiliriz. Bazı şehirlerimizde protesto gösterileri oldu. Buradan vatandaşlarımızı şartlar ne olursa olsun hiçbir provokasyona gelmeden kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durmaya çağırıyorum. Tepkilerinizi anayasal hak çerçevesinde kullanırken provokasyonlardan uzak kalınız."

Akşener, açıklamaların ardından bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, muhalefete yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Kişisel olarak prensibim var, atanmışlarla konuşmuyorum. Erdoğan'ın gözüne girmek için arkadaş sallamış. Balık baştan kokarmış." dedi.

Davutoğlu ise "Kem söz sahibine aittir. Bu sözün tutar bir tarafı yok. Herhalde kendisini tarif eden bir çerçeve çizmiş. Bu kadar ağır bir ithamı mutlaka milletimiz değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.